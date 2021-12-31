Рэперша поблагодарила 2021-й за "кучу разных испытаний и жизненных экзаменов".

Украинская рэперша Alyona Alyona записала новогоднее поздравление вместе со своим бойфрендом, блогером Yoxden.

Видеозапись исполнительница опубликовала в своем Instagram.

"2021, что ты наделал?! Ты перевернул мою жизнь с ног на голову. Ты подкинул мне кучу разных испытаний и жизненных экзаменов, но я безгранично благодарна за то, что ты подарил мне любовь всей моей жизни, – отметила рэперша. – Крутой год… Я искренне желаю, чтобы 2022 год был еще круче для всех нас. Сегодня мы с Денисом поздравляем вас вдвоем".

На записи Alyona Alyona пожелала подписчикам "счастья, здоровья, успехов": "И еще такой же страстной любви, как у нас, и мирного неба над головой".

Читайте также"Будь со мной": блогер Yoxden признался в любви Alyona Alyona в новом клипе"Какие вы милые", "И я в уходящем году обрела любимого мужчину", "Счастья вам", "Пара – огонь", "Вы классные", – ответили поклонники в комментариях.

Ранее сообщалось, что рэпершу Alyona Alyona ограбили в Киеве. Злоумышленники вытащили у звезды кошелек.

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