Актриса примерила на себя новый образ ради съемок в сериале.

Украинская актриса Даша Петрожицкая сменила образ ради съемок в новом сериале "Дикие".

Длинноволосая блондинка Даша примерила парик с короткими волосами - под мальчика. Также она надела очки в темной оправе и полицейскую форму. Поклонники сразу не узнали Петрожицкую на новом фото.

"Лучшая", "Тебя не узнать", "Красоточка", "Очень круто", "Сериал для веселых людей. Молодцы, что осмелились на такое", "Неформалы", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, ранее Дарья Петрожицкая рассказала, как ела землю на съемках сериала-провокации "Дикие".

Сериал "Дикие" - это киноальманах, который состоит из жизненных зарисовок на популярные общественные темы. Создателем сериала стала Студия "Квартал 95", в главных ролях – Руслан Ханумак, Эльдар Кабиров и Дарья Петрожицкая.

Ранее УНИАН сообщал, что Даша Петрожицкая засветила бойфренда-красавчика.

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