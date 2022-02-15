Актриса счастлива в отношениях со своим возлюбленным.

Украинская актриса Даша Петрожицкая не любит рассказывать о своей личной жизни и долгое время она скрывала своего избранника.

Совсем недавно она показала их совместное фото, но тогда лица мужчины разглядеть не удалось. А вот в День святого Валентина актриса показала возлюбленного поближе.

В кадре они позируют, сидя в обнимку. Алексей нежно обнимает свою любимую и целует в щечку, а Даша мило улыбается.

Поклонникам очень понравился этот трогательный и романтичный снимок, поэтому они сразу засыпали пару комплиментами.

"Красотка", "Очень милые", "Пусть ваша любовь будет вечна", "Что за прелесть?", "Бусинки", "Ему так повезло", "Вы очень красивая и гармоничная пара", "Котики", - пишут фолловеры.

Напомним, ранее Даша Петрожицкая рассказала о своем бойфренде Алексее. Возлюбленный на два года моложе звездной избранницы. Мужчина никак не связан с миром кино и телевидения.

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