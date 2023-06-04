Ей сложно было сдерживать эмоции, говоря о детях, чьи жизни забрала страна-агрессор.

Первая леди Украины Елена Зеленская приехала в многострадальный Харьков, где почтила память погибших из-за российской агрессии детей. Она произнесла мощную речь, во время которой едва сдерживала горькие слезы от боли утраты.

Так, в городе открыли символический памятник-монумент, который создал скульптор Михаил Ятченко. На нем изображены мальчик и девочка в виде ангелов, однако у них обгоревшие крылья. Более того, дети расположены так, что в целом монумент символизирует взлетающую ракету.

Именно возле этого памятника с речью выступила первая леди. Зеленская вспомнила о фотографиях погибших детей, которые видел едва ли не каждый человек в мире. Она призналась, что ей сложно подобрать слова, особенно когда речь идет о детях.

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"Родители держат своих детей за руку, когда они начинают учиться ходить. Когда впервые ведут в детсад или в школу. Самое страшное, что можно себе представить – когда родители держат за руку погибших детей. Так просто действительно не должно быть", - сказала Зеленская.

Она добавила, что нужно постоянно обращаться к мировому сообществу, чтобы оно помогало Украине в такие тяжелые времена. По ее словам, если дети - это наше будущее, то взрослые - их настоящее. Именно поэтому они должны делать все для того, чтобы подарить им спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.

Отметим, с 24 февраля 2022 года от войны погибли 485 украинских детей.

Напомним, ранее Зеленская появилась на столичном вокзале и восхитила новым "аутфитом".

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