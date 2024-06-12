Артисты впервые спели дуэтом.

Экс-лидер группы "Коррупция" Миша Крупин и популярная певица KOLA впервые спели в дуэте. Исполнители презентовали новую лирическую песню "Тюльпаны" о сложностях в отношениях и любви. Также артисты представили клип к композиции.

По словам KOLA, новый трек - это история о поиске гармонии и любви ради будущего. Певица говорит, что они с Крупиным пытались воссоздать пару, в которой еще есть любовь, однако они понимают, что вместе быть не могут.

"Эта песня рассказывает о том, как любовь может объединять людей, несмотря на все трудности и конфликты. Как важно помнить хорошие моменты в отношениях и уметь вовремя разобраться в ситуации для сохранения самого главного - настоящей любви. Я очень довольна результатом нашей работы с Мишей и искренне надеюсь, что слушатели почувствуют то настроение и те эмоции, которые мы заложили в песню", - высказалась о работе с Мишей исполнительница.

Как известно, на днях Крупин разорвал сотрудничество с музыкальным лейблом PAPA MUSIC. Поэтому, теперь он строит сольную карьеру и в новом клипе предстал в непривычном для себя амплуа. Музыкант рассказал, что создать лирическую песню ему предложила KOLA, но он не колеблясь согласился.

"Когда KOLA предложила спеть вместе "Тюльпаны", я не сомневался ни минуты. Мы очень разные исполнители, и мне показалось, что для этой песни это лучшее решение. Она же как раз о конфликте и о поисках общего языка, какой-то точки соприкосновения. На этом контрасте мы и сыграли. Уверен, многим это откликнется", - указал Миша.

Реакция слушателей

"Это вау, я бы дала Коле награду "Лучший прогресс", как минимум года, каждая песня это другой уровень. Очень круто, голос в дуэте звучит совершенно иначе с Крупиным"

"Одна из самых красивых песен и один из самых красивых видеоклипов, которые я когда-либо слышал и видел в своей жизни! Вы в очередной раз показали, что украинская музыка - это мировой уровень!"

"Любой дуэт, где есть Кола просто обречен на успех. Этот чистый голос, как хрусталь непревзойденно"

"Очень крутая колаба! Миша такой необычный и одновременно классный в романтическом образе! Не знаю, чья это была идея, но она очень классная"

Напомним, ранее певица KOLA в клипе "Salut papa" рассказала об отсутствии отца в ее жизни.

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