У комика часто спрашивают об отношениях с экс-"холостячкой".

Украинский комик Александр Эллерт в своем Instagram-блоге устроил день ответов на вопросы подписчиков. Один из любопытных фолловеров решил поинтересоваться о текущих отношениях Саши и его бывшей возлюбленной Ксении Мишиной.

Он спросил: "Вы общаетесь с Мишиной?" Эллерт дал довольно резкий ответ: "Не беспокойтесь, нет. Слушайте, может, достаточно, а?".

Александр опубликовал снимок заката на берегу моря, очевидно, сделанный где-то за границей. Следует отметить, что сейчас Эллерт находится в Калифорнии. Ксения Мишина с сыном живет в Бельгии, но часто посещает Киев.

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Личная жизнь Ксении Мишиной и Александра Эллерта

Пара познакомилась на съемках первого сезона шоу "Холостячка", где актриса Ксения Мишина была главной героиней, а Эллерт - одним из участников. Мужчина дошел до финала и смог победить.

Знаменитости демонстрировали свою личную жизнь, а поклонники не могли нарадоваться, однако вскоре пара сообщила - они расстались.

Произошло это осенью 2021 якобы из-за "постоянных качелей" и "безосновательной ревности", как говорила тогда Ксения. Она однажды рассказала, что ушла от Эллерта от полного бессилия и невозможности изменить проблемные ситуации, но чувства на момент разрыва у нее еще были.

Когда началось полномасштабное вторжения, Мишина вместе с сыном Платоном поехала в Буковель. Там был и Александр Эллерт. По словам знаменитости, мужчина пытался наладить отношения, но у нее уже не было желания.

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