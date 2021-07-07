Актриса проводит время с 25-летним рэпером RMR.

Американская актриса Шэрон Стоун засветилась в компании рэпера RMR. СМИ "застукали" парочку, когда они прогуливались по Лос-Анджелесу.

Об этом сообщает Page Six.

Отмечается, что Стоун и RMR также посетили один из местных клубов, где "отрывались" под хип-хоп музыку.

"У нее определенно веселое лето. Они вместе тусовались с Дрейком, рисовали и пили шампанское. Сейчас они наслаждаются обществом друг друга", - сказал источник издания.

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Стоит отметить, что Шэрон Стоун и RMR активно общаются в социальных сетях. Они лайкают и комментируют друг другу посты. И, кажется, их совсем не смущает разница в возрасте в 38 лет. К слову, такая большая разница уже, наверное, никого не смущает в современном мире. Например, российская Примадонна и Максим Галкин также счастливы вместе, несмотря на 27 лет разницы.

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Автор: Диана Могилевич