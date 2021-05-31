Сегодня, 31 мая, в мире отмечается День блондинок.

А часто ли вы слышали фразу "Она - блондинка, и этим все сказано"? Так вот, в честь Дня блондинок УНИАН собрал самых известных во всем мире девушек, которые доказывают, что цвет волос играет далеко не ключевую роль в их жизни.

Мэрилин Монро

Эта актриса стала секс-символом 1950-х годов. Несмотря на то, что она была обожаемой мужчинами, личная жизнь у нее не сложилась. Монро несколько раз была замужем, но детей у нее так и не появилось. Девушка избавлялась от беременностей. 5 августа 1962 года Мэрилин Монро обнаружили мёртвой. Смерть наступила из-за передозировки барбитуратов.

Бритни Спирс

Поп-звезда Бритни Спирс в своей время звучала из каждого утюга. Зажигательная, раскованная, гибкая певица получила множество наград. Также она признана самой продаваемой певицей последнего десятилетия в Америке. В списке самых богатых женщин мира, занятых в индустрии развлечений, по версии журнала Forbes певица заняла 12-е место.

Брижит Бардо

Начав кинокарьеру в 1952 году, она получила статус секс-символа и мировую известность благодаря ленте "И Бог создал женщину" (1956). В течение двадцатилетней карьеры в шоу-бизнесе Бардо снялась в 48 фильмах, участвовала в многочисленных музыкальных программах и записала порядка 80 песен; номинировалась на британскую премию BAFTA за роль в картине "Вива, Мария!" (1965).

Марго Робби

Из наиболее примечательных ролей у Марго были Шарлотта в "Бойфренд из будущего" (2013), Наоми Лапалья в "Волк с Уолл-стрит" (2013), за которую Робби получила премию "Империя", Джейн Портер в "Тарзан. Легенда" (2016), Харли Квинн в "Отряд самоубийц" (2016), за которую она получила премию "Critics’ Choice Movie Awards".

Шэрон Стоун

Стоун добилась наибольшей известности исполнением роли в фильме "Основной инстинкт". Также она сыграла жертву маньяка в "Щепке", а потом - роль фригидной жены героя Ричарда Гира в фильме "На перепутье". За роль жены главного героя (в исполнении Роберта Де Ниро) в фильме "Казино" Мартина Скорсезе Стоун получила "Золотой глобус" и единственную в карьере номинацию на премию "Оскар" за лучшую женскую роль.

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Автор: Диана Могилевич