Ранее сестра Ротару возмутила российских политиков заявлением с негативной оценкой оккупации Крыма. Впрочем, это не помешало Софии Михайловне приехать в РФ.

Народная артистка Украины и обладательница звания "Национальная легенда" София Ротару приехала в Москву на съемки новогодних телепроектов, в том числе на пропагандистских каналах.

Соответствующее фото появилось на ее официальной странице в Instagram.

"Новогодние съемки", - коротко написала Ротару.

Ранее стало известно, что Ротару примет участие в записи новогоднего концерта "Песня года".

Заявление сестры Ротару о Крыме

Недавно сестра певицы Аурика Ротару неожиданно для многих призналась, что ждет возвращения Крыма Украине. Также она рассказала, что не посещает оккупированный полуостров. "Насколько я знаю, Соня тоже лет пять или шесть не была в Крыму", - добавила она.

После слов Аурики Ротару на нее и ее сестру обрушился шквал агрессии в России и оккупированном Крыму. Известный антиукраинскими заявлениями продюсер Иосиф Пригожин заявил, что сестры Ротару не посещают полуостров якобы из-за страха гневной реакции на это на материковой Украине.

Представитель оккупационной администрации Крыма - так называемый "глава комитета парламента по культуре и вопросам охраны культурного наследия" Николай Волков вовсе предложил лишить Ротару звания почетной крымчанки.

Автор: Виолетта Орлова