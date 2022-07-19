Коллега покойной телезвезды отреагировала на трагическое известие.

Украинская актриса Ольга Сумская отреагировала на смерть своей коллеги Русланы Писанки. Ольга в своем Instagram-блоге вспомнила последний разговор с ней.

"Мы общались две недели назад, планировали вместе сыграть в новом спектакле.. Нет сил поверить в эту страшную новость. Как бомбили Гореничи, как они выехали из Киева мир за глаза… Она сочувствовала мне относительно потери нашей мамы в феврале… Рассказала об операции на ноге, которую сломала до войны на спектакле, как врачи собирали ее по кусочкам… Сколько лет мы вместе в театральной антрепризе, сколько сыграно прекрасных спектаклей!", - сожалеет Сумская.

"Больше харизматической актрисы и личности трудно представить. Мы могли говорить часами обо всем. Меня так всегда согревало… Руся очень тяжело пережила смерть брата несколько лет назад, он был прекрасным кинооператором, затем операция на сердце у мамы…Я видела, как ей тяжело, но она не подавала виду.. Никто не знал о ее боли", - добавила актриса.

Ольга Сумская сказала, что гордится тем, что была знакома с Писанкой.

"Лети, пусть там, в засветах тебе будет хорошо", - резюмировала Ольга Сумская.

Напомним, как коллеги отреагировали на смерть Русланы Писанки.

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