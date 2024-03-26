Певица рассказала, свободно ли ее сердце.

Личная жизнь украинской певицы Тины Кароль покрыта мраком. Наверняка известно лишь то, что артистка была замужем за продюсером Евгением Огиром, который умер от рака желудка.

После его смерти Кароль неохотно говорит о своей личной жизни. Однако в интервью Наталье Тур в рамках программы "Тур звездами" на "Люкс Фм" она рассказала, ходит ли сейчас на свидания.

"К сожалению, не приглашают на свидания, но сейчас не об этом", - ответила артистка.

Стоит отметить, что певицы приписывали несколько романов, но она их никак не комментировала.

Лишь в одном интервью она сказала, что мечтает о дочери. И если, по ее словам, в ее жизни не появится надежный мужчина, то она может удочерить девочку.

Кроме того, ранее Кароль говорила, что ей нравятся простые мужчины, не богатые.

Напомним, ранее у Тины Кароль спросили, сколько она еще будет одинокой. Она неоднозначно отреагировала.

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