Съемочная группа ответила на обвинения, звучащие в медиа.

Команда, работавшая над фильмом Rust, где во время съемок была убита оператор Галина Хатчинс, осуждает публикации в СМИ, где их работу описывают как "беспорядочную, опасную и эксплуататорскую".

Совместное заявление опубликовал в своем Instagram-аккаунте режиссер Алек Болдуин.

По убеждению подписантов, произошедшая во время съемок ленты трагедия освещается неадекватно.

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Они уверяют, что Rust был профессиональной постановкой, но признают, что работавший над лентой состав не был идеальным.

Также подписанты подчеркивают, что у них были хорошие условия труда: ожидаемые 12 часов работы, справедливая зарплата, своевременные выплаты, предоставленное жилье.

Подписанты акцентируют, что освещение работы на площадке как хаотической, опасной и такой, где есть место эксплуатации, ошибочно.

"Это отвлекает от важнейшего: памяти Галины Хатчинс и необходимости поиска современных альтернатив устаревшему индустриальному огнестрельному оружию и методам безопасности", - убеждена съемочная группа.

Они отмечают, что еще до трагедии несколько человек прекратили работу над лентой. Но другие остаются до сих пор и готовы работать.

"Подавляющее большинство из нас осталось, никогда не испытывая необходимости протестовать или уйти. Мы получили удовольствие от своего рабочего места", - отметили подписанты.

Съемочная группа также просит воздерживаться от предположений касательно них, пока продолжается следствие, и благодарит за сочувствие и поддержку

"Пожалуйста, не позволяйте нескольким недовольным работникам влиять на ваше представление об остальных ... Мы работали на самом высоком уровне в отрасли, и мы можем и будем рассчитывать, что будем делать это снова. А пока мы поддерживаем друг друга и сотрудничаем со следователями", - призвала команда.

Алек Болдуин застрелил на съемках украинку: что известно

21 октября американский актер Алек Болдуин на съемках фильма ранил двух человек, один человек скончался. Болдуин не знал, что в оружии были боевые патроны.

Оказалось, что актер застрелил оператора, 42-летнюю украинку Галину Хатчинс. Ее доставили в больницу в Албукерке, где женщина скончалась. Сообщалось, что съемочная группа снимала сцену, в которой использовалось огнестрельное оружие. Место трагедии показали с высоты на видео.

Впоследствии Алек Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок во время съемок фильма.

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Автор: Анастасия Печенюк