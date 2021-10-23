Пистолет был одним из трех, которые оружейник вестерна установила на тележке возле места съемок.

Американский актер Алек Болдуин, который случайно застрелил во время съемок фильма оператора, украинку, Галину Хатчинс, не знал о боевых патронах в оружии.

Об этом сообщает AP.

Помощник режиссера передал Болдвину заряженное оружие и сказал, что его можно безопасно использовать всего за несколько минут до рокового выстрела.

И когда Болдуин нажал спусковой курок, то убил оператора Гатчинс.

Офис шерифа округа Санта-Фе получил в пятницу ордер на осмотр ранчо, где проходили съемки вестерна. Правоохранители должны были осмотреть окровавленный костюм Болдуина, оружие, из которого застрелили украинку, и другие реквизиты, все возможные видеозаписи.

Читайте такжеДочь Алека Болдуина обратилась к журналистам в связи с гибелью украинки на съемках отцаПистолет был одним из трех, которые оружейник вестерна Ханна Гутьеррес установила на тележке возле деревянного здания, неподалеку от сцены. Помощник режиссера Дэйв Холлс вытащил пистолет и принес его Болдуину, не подозревая о боевых патронах внутри.

Неизвестно точно, сколько выстрелов было произведено. Гутьеррес взяла гильзу после стрельбы и вручила ее копам.

Никаких обвинений еще никому пока не предъявляли, а Болдуину даже разрешили путешествовать. Идет следствие.

Актер Алек Болдуин застрелил на съемках человека: что известно

22 октября стало известно, что Болдуин случайно ранил на съемках двух человек, один из которых скончался. Управление шерифа сообщает, что актер застрелил оператора, 42-летнюю украинку Галину Хатчинс. Она была доставлена ​​по воздуху в больницу в Альбукерке, где и скончалась. Как сообщается, съемочная группа снимала сцену, в которой использовалось огнестрельное оружие. Неизвестно, что произошло, но пострадали два человека.

Вскоре стали известны подробности о погибшей. Оператор-постановщик Галина Хатчинс, которая пострадала на съемках фильма "Раст", окончила КНУ и долгое время снимала документалки. После этого место происшествия показали с высоты на видео.

Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско уже отреагировало на инцидент, а также стало известно о реакции актеров и съемочной группы на трагедию.

Автор: Виолетта Орлова