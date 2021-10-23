Американский актер Алек Болдуин, который случайно застрелил во время съемок фильма оператора, украинку, Галину Хатчинс, не знал о боевых патронах в оружии.
Об этом сообщает AP.
Помощник режиссера передал Болдвину заряженное оружие и сказал, что его можно безопасно использовать всего за несколько минут до рокового выстрела.
И когда Болдуин нажал спусковой курок, то убил оператора Гатчинс.
Офис шерифа округа Санта-Фе получил в пятницу ордер на осмотр ранчо, где проходили съемки вестерна. Правоохранители должны были осмотреть окровавленный костюм Болдуина, оружие, из которого застрелили украинку, и другие реквизиты, все возможные видеозаписи.
Читайте такжеДочь Алека Болдуина обратилась к журналистам в связи с гибелью украинки на съемках отцаПистолет был одним из трех, которые оружейник вестерна Ханна Гутьеррес установила на тележке возле деревянного здания, неподалеку от сцены. Помощник режиссера Дэйв Холлс вытащил пистолет и принес его Болдуину, не подозревая о боевых патронах внутри.
Неизвестно точно, сколько выстрелов было произведено. Гутьеррес взяла гильзу после стрельбы и вручила ее копам.
Никаких обвинений еще никому пока не предъявляли, а Болдуину даже разрешили путешествовать. Идет следствие.
Актер Алек Болдуин застрелил на съемках человека: что известно
22 октября стало известно, что Болдуин случайно ранил на съемках двух человек, один из которых скончался. Управление шерифа сообщает, что актер застрелил оператора, 42-летнюю украинку Галину Хатчинс. Она была доставлена по воздуху в больницу в Альбукерке, где и скончалась. Как сообщается, съемочная группа снимала сцену, в которой использовалось огнестрельное оружие. Неизвестно, что произошло, но пострадали два человека.
Вскоре стали известны подробности о погибшей. Оператор-постановщик Галина Хатчинс, которая пострадала на съемках фильма "Раст", окончила КНУ и долгое время снимала документалки. После этого место происшествия показали с высоты на видео.
Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско уже отреагировало на инцидент, а также стало известно о реакции актеров и съемочной группы на трагедию.