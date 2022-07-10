Некоторые украинские артисты после 2014 года продолжали выступать в России. Сейчас же, после полномасштабного вторжения, они раскаиваются.

Многие украинские артисты ездили в Россию зарабатывать деньги. Но кто-то из них отказался от гастролей в стране-агрессоре после 2014 года, а кто-то продолжал выступать как до начала войны на Донбассе, так и после. Но после полномасштабного вторжения РФ большинство из них четко определились со своей политической позицией и теперь раскаиваются за ошибки прошлого.

Виталий Козловский

Певец Виталий Козловский в одном из интервью рассказал, что ездил в Россию бездумно. И таких поступков он совершал много, но все изменила смерть отца. После трагического события он многое переосмыслил. Теперь артист сожалеет о многих вещах, в том числе и о поездках в РФ.

"Я понял, что сначала надо подумать, а потом говорить, делать. Потому как минимум это может кого-то оскорбить. И я понимаю, что я своими поступками обижал людей, которые верили в меня, которым я мог нравиться. Эта ответственность была затуманена. Сегодня я многое понял и мне очень приятно, что многие наши коллеги после 24 числа поняли и поняли и стали более сознательными в своих поступках", - сказал Козловский в программе "Слава+".

KOLA

Украинская певица KOLA рассказала, как выступала в Сочи после оккупации Крыма. Тогда она не интересовалась политикой, но сейчас стыдится такого своего выбора.

"Да, я выступала там, но я представляла свою страну на конкурсе. Здесь нечего скрывать: сегодня мне стыдно и я об этом жалею. Мне неприятно, я не хочу об этом говорить. Я тогда была маленькая, не интересовалась происходящим. И почему-то думала, что все будет хорошо. Что Крым будет снова наш, что они договорятся", - сказала певица в интервью "МУЗВАР".

Даша Астафьева

Певица Даша Астафьева призналась, что выступала в России после 2014 года. По ее словам, это были корпоративы в Питере. Она добавила, что развлекала российскую публику из-за тяжелого финансового положения. Сейчас же певица говорит, что ей стыдно за выступления в РФ, да и русских она не очень любит.

Алина Паш

Певица Алина Паш, как оказалось, выступала в оккупированном Крыму. Тогда она поехала на свадьбу знакомых, где и исполнила свои песни. При этом она занимает позицию Украины в войне и убеждена, что Крым - это часть нашей страны. Также Паш призналась, что перестала общаться со своими родственниками из России из-за войны.

Анастасия Приходько

Певица Анастасия Приходько выступала в России до 2014 года. Она даже представляла эту страну на Евровидении. Впрочем, после начала войны на Донбассе она определилась, что будет жить и работать в Украине. Она занимается волонтерством, а ранее и вовсе ездила с концертами на передовую.

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