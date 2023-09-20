Певица "распекла" артистку, выступающую на концертах пропагандистов.

Известная певица Анастасия Приходько не смогла проигнорировать новый поступок скандальной Таисии Повалий, устроившей в Кремле "шабаш". Опальная артистка танцевала и веселилась, при этом выступая с украинской народной песней.

Приходько требует, чтобы Повалий лишили всех наград в Украине. Кроме этого певица хочет, чтобы предательница потеряла украинское гражданство.

"Да заберите у нее уже то гражданство! И звание! И забудьте, как ее зовут", - написала артистка.

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Также Приходько не сдержала эмоций и обругала Повалий. Она не стала подбирать слова, вместо этого певица выдала все, что думает о предательнице.

"Ш*лава московская", - гневно добавила Приходько.

Кроме этого, певица отметила, что Повалий уже давно хотела стать "метастазой" Путина. Приходько показала скриншот, на котором показано, что еще в 2011 году артистка получила награду "орден дружбы", которой власти страны-агрессора дали ей за "расширение культурных связей между РФ и Украиной", а также за "большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка".

"Она не имеет права иметь украинский паспорт!"- гневно резюмировала Приходько.

Повалий устроила "шабаш" в Кремле - что известно

Напомним, 19 сентября певица выступила на пропагандистском концерте в РФ. Там она пела украинскую песню "Ти ж мене підманула". При этом она вышла на сцену вместе с Кубанским казачьим хором, руководителем которого является путинист Виктор Захарченко. Концерт, на котором пела Повалий, назывался "песни русского мира", его планируют показать на так называемый русский праздник - "день народного единства".

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