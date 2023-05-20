Защитники записали обращение к народному артисту.

Недавно народный артист Украины Виктор Павлик попал в громкий скандал. Его жена Катя Репяхова выложила видео, на котором показала, что едет с супругом по Южному мосту в Киеве - данный объект закрыт для проезда гражданского транспорта с лета прошлого года.

На видео жена Павлика сказала, что проезд по мосту - "удовольствие не для всех", и сказала, что муж якобы подарил ей пропуск, который позволяет это делать.

Сейчас на поступок Репяховой отреагировали военные. В ТикТок появилось видео, где военнослужащий сказал:

Видео дня

"Эй, Павлик, видишь? Едем по Южному мосту. Не каждому это доступно. Едем, кстати, без пропуска. Правда, на "Хамме" и в Бахмут. Но ничего".

Отметим, Екатерина Репяхова пыталась оправдаться. Когда она поняла, что видео вызвало возмущение, то заявила, что всем свойственно ошибаться. А потом она попыталась выставить себя жертвой, заявив, что ее начали "травить".

К слову, правоохранительные органы забрали у Виктора Павлика пропуск, позволяющий ему ездить во время комендантского часа.

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