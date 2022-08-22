Артистка призывает своих поклонников, которые сейчас находятся в Украине, не игнорировать сигналы воздушной тревоги 23-24 августа.

Главная героиня романтического шоу "Холостячка-2", украинская певица Злата Огневич сообщила, что вернулась в Украину. Несмотря на то, что на День Независимости Украины могут быть сильные атаки со стороны российских оккупантов, она все же верит в военных и в то, что они смогут защитить мирное население.

"Как же я рада переступить порог своего родного дома. Пока ехала сюда, начиталась сообщений и от своих друзей, и от не очень близких людей касательно того, что я вернулась в Киев в такую опасную дату. Я верю ВСУ. Я верю в то, что меня защищают".

"Но в этот раз я не будут пренебрегать сигналами воздушной тревоги, как я это делаю обычно. В этот раз буду более осторожной", - сказала Злата в обращении в своем Instagram-блоге.

Однако звезда призывает всех быть максимально осторожными и не относиться к сиренам равнодушно, ведь это может стоить жизни.

"Я не хочу нагнетать там, где этого не стоит делать. Явных признаков пока что не вижу, а дальше - посмотрим. Но призываю вас в эти дни более ответственно относиться к воздушным тревогам", - написала Огневич на видео в stories.

Напомним, недавно Злата Огневич трогательно поздравила с днем рождения свою маму.

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