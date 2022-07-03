Жуткими кадрами звезда поделилась в своем Instagram-блоге.

Украинская певица Злата Огневич, чей отец сейчас на фронте спасает раненых военнослужащих, показала обстрелянный оккупантами автомобиль. На этой машине звезда сейчас ездит с концертами для поддержки боевого духа героев.

Соответствующие кадры она сама опубликовала в Instagram-stories.

"Окно единственного автомобиля, который уцелел после обстрелов. Где именно – не могу сказать. Мы на нем сейчас ездим во время концертов. У каждого из нас такое окно в сердце", - написала Злата.

На фото видно, что стекло машины покрыто мелкими трещинами. Кое-где видны более серьезные дыры.

Отметим, Злата Огневич ездит по Украине и гастролирует за границей, давая благотворительные концерты. В деоккупированных городах она выступает для военнослужащих и мирных жителей.

Напомним, Злата Огневич поделилась редким фото с младшей сестрой.

Также УНИАН писал, что недавно Злата Огневич осуществила свою давнюю мечту и посвятила ее защитникам "Азовстали".

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