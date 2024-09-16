Певица Тарабарова ответила на упреки, что ее муж уклоняется от мобилизации

Она заявила, что для них война началась еще в 2014 году.

Украинская певица Светлана Тарабарова ответила на критику, адресованную её мужу, продюсеру Алексею Бондару, по поводу обвинений в намерении покинуть страну во время войны. Она заявила, что её муж остаётся в Украине и не собирается уезжать, хотя и имеет такую возможность.

Семья Тарабаровой воспитывает троих несовершеннолетних детей, младшей дочери всего полтора месяца, что освобождает Алексея от мобилизации и даёт право на выезд за границу. В интервью изданию "Фокус" певица отметила, что за все два с половиной года полномасштабной войны её муж продолжает жить в Украине вместе с семьёй.

"Хейтеры на то и хейтеры. Было много упреков, что третий ребенок нужен, чтобы выехать за границу, однако сейчас Полине уже 1,5 года, а наша семья в полном составе дома. Наверное, это самый лучший ответ", – сказала она.

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Певица также вспомнила, как в 2014 году с началом войны с Россией они с мужем ездили на передовую с концертами, поддерживая украинских военных.

"Для нас с мужем война началась в 2014 году, когда мы вместо карьеры в Москве поехали на восток с концертами для наших военных. Наше первое выступление было 8 марта 2014 года, еще даже до официального объявления АТО. И неизменно с 2014 года все мои выступления для военных организует мой муж", – поделилась Тарабарова.

Напомним, ранее Светлана Тарабарова высказалась о предательнице Регине Тодоренко, которая живет в РФ.

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