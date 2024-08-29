Пара поехала на отдых в Испанию.

Украинская певица Слава Каминская, которая в начале полномасштабной войны уехала с детьми за границу, показалась со своим новым избранником.

Долгое время артистка интригует сеть и скрывает лицо бойфренда. Однако на днях она решила опубликовать новое совместное фото в объятиях загадочного возлюбленного в лифте.

"Отпуск безработной женщины! Наконец-то сменила картинку", - написала певица в своем Instagram и показала также кадр из Испании, где сейчас она отдыхает с избранником.

Видео дня

К слову, Слава Каминская рассказывала, что познакомилась с бойфрендом за границей. Ранее она отмечала, что мужчина родом из Эстонии и его зовут Алексей. Однако чем он занимается - артистка держит в секрете. Также в прошлом году певица похвасталась роскошным кольцом с бриллиантом, которое ей, вероятно, подарил любимый. Позже ходили слухи, что Каминская вышла замуж в третий раз. Но официально она эту информацию не подтверждала.

Напомним, ранее певица Слава Каминская оправдалась за слова, что не вернется в Украину.

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