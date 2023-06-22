Она сказала, что произнесла эту фразу сгоряча.

Недавно украинская певица Слава Каминская попала в языковой скандал, защитив русский язык. Из-за этого на нее обрушилось много хейта, поэтому она заявила, что больше не вернется на родину.

Однако в интервью УНИАН знаменитость отметила, что сказала это сгоряча, так как ей было обидно за то, что ее постоянно хейтят в социальных сетях.

"Я часто общаюсь со своими подписчиками и в последнее время нередко сталкиваюсь с хейтом. Мне стало обидно, и я написала это сгоряча. Многие из нас сейчас неуравновешенные по понятным причинам. И пусть мне 38, но внутри меня живет маленькая девочка, которой иногда свойственно обижаться", - сказала певица.

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Она добавила, что ей больно от того, что люди стали чаще ругаться:

"Да, я артистка, но прежде всего я - человек. Если серьезно, мне очень больно от того, что мы все чаще ругаемся друг с другом, под любым предлогом — и в том числе на языковой почве".

Напомним, после язкового скандала Слава Каминская ответила на сообщение одного из пользователей сети. Она написала, что будет продолжать общаться на русском языке, да и в Украину она не планирует возвращаться.

"Потому что все сложно в головах у наших", - сказала тогда Каминская.

Однако стоит отметить, что даже за границей певица ведет информационную войну. Более того, она не только рассказывает поклонникам обо всех ужасах войны в Украине, но и активно донатит на ВСУ.

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