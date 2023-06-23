Украинская певица Слава Каминская в интервью УНИАН рассказала, как изменилась ее жизнь после 24 февраля 2022 года, как она адаптировалась к жизни в Нидерландах, а также о языковом скандале и почему сказала, что не вернется в Украину.

Эти полтора года были сложными для каждого из нас. Кто-то уехал за границу, кто-то принял решение остаться в Украине, однако все мы всеми силами стараемся приближать нашу победу. Расскажите, пожалуйста, о своей истории, которая началась 24 февраля 2022 года.

Я, как и все украинцы, не была готова к полномасштабному вторжению. Просто не представляла себе, что такое возможно в 21 веке. Когда я просидела с двумя детьми в подвале, читая паблики, первые новости о погибших и расстрелянных, возник панический страх. Страх, который оставляет одно желание: выжить любой ценой. Конечно, из-за страха прежде всего за жизнь своих детей было принято нелегкое решение уехать.

Вот уже больше года вы живете в Нидерландах. Какой путь вы туда проделали?

Детей я отдала маме в Ужгороде, на границе со Словакией — вместе они добирались в Нидерланды. А я тем временем ждала машину, которая осталась в Киеве, потому что понимала, что без машины в Европе просто никак. Дальше — длинная сложная дорога в полном одиночестве за рулем, проколотые шины, трудности перевода, факапы в виду особенностей вождения за границей. У меня никогда не было такого опыта — выезжала максимум в пригород Киева. А еще всем нашим девушкам пришлось учиться заправляться самостоятельно.

И вот вы наконец-то попали в безопасное место - Нидерланды. Как там реагируют на беженцев, на войну в Украине?

Про степень европейской поддержки Украины, я думаю, все знают. Нидерланды в этом плане, к счастью, не стали исключением. Здесь, особенно если ты выступаешь со сцены или произносишь что-то в публичном пространстве, рассказывая о войне в Украине, есть свои особенности, тонкости и нюансы. Но в целом, поддержка колоссальная — и главное, что люди не забывают о войне. Она не превращается в обыденность, поскольку те же голландцы оказывают помощь украинцам в том числе за счет повышенных налогов, донатов. Они четко понимают, что у нас происходит, кто агрессор и с кем мы воюем. Очень сочувствуют. Когда здесь видят мои украинские номера на машине, говорят "Слава Украине". Я никогда так не любила свое имя, как сейчас (улыбается).

А как вы адаптировались в новых условиях?

Нам пришлось столкнуться с европейской бюрократией, но, опять же, моя история не уникальна. Каждая украинка, выехавшая из страны, столкнулась с определенными трудностями и почувствовала контраст в сравнении с тем, как было в нашей стране. Скажем так, в Нидерландах тебе не сдадут квартиру без справки о доходах, а в моем случае я могла показать только справку о расходах. Здесь все очень чтут закон. Пока решались вопросы, нас поселили в гостиницу для беженцев. В пространстве 10 квадратных метров мы прожили месяца три: я, двое детей, мама и 14-летняя Жужа (йорк), которая храпит громче, чем кто-либо. Если добавить к этому очень сложный незнакомый язык, тревогу и волнение за все происходящее в Украине, полное непонимание, что делать дальше, когда ты в миг потеряла дом, работу, стабильность — вот с таким багажом эмоций я прожила здесь первое время. Но каждый день я благодарила Бога за то, что мои дети живы.

Вас часто хейтят за то, что вы якобы уехали на отдых. Вы и сами подливаете масла в огонь, показывая яркие фото с пляжей и так далее. Как реагируете на хейт?

Знаете, никогда бы в жизни не пожелала бы ни себе, ни другим такого "отдыха". Это, скорее, вынужденная мера, чтобы сохранить психику своим детям. Я прекрасно понимаю причины хейта: со стороны, когда смотришь картинки в Инстаграме, кажется, что вот, сбежали за границу, наслаждаются жизнью, валяются на пляжах, пока на нас летят ракеты.

На самом же деле у этого всего есть обратная сторона. Начать нужно с того, что многие уезжали просто в чем попало — в пижамах, без вещей, как я, например, без "финансовых подушек" — просто в неизвестность. Из моих вещей были только трусы и крем для лица, все остальное — детский чемодан. А европейская поддержка и помощь — это не приехать и лежать на диване, пока добрые люди тебя накормят и обогреют. Любой, кто с этим столкнулся, знает, о чем речь — это тоже тест на выживание. Тебе нужно учить язык, обивать пороги инстанций, интегрироваться в общество. Украина нас разбаловала. Мы привыкли к комфорту, доступной медицине, современным сервисам и прекрасной сфере обслуживания. Здесь все немного иначе.

Я могу позволить себе отдохнуть, сходить на пляж, чтобы отвлечься от новостей, телефона и окончательно не слететь с катушек. Мое психическое состояние и так нестабильно, но считаю своим долгом оставаться нормальной матерью для своих детей, а не истеричкой, которая не вывозит трудностей. Кстати, море здесь северное, вода 14 градусов максимум.

Многие говорят, что сейчас не время для таких фото. Не испытывали ли вы вину за то, что имеете возможность находиться не под летающими ракетами, а жить спокойной нормальной жизнью?

Конечно, было чувство вины, но недолго. Я помню, что в самом начале точно было много волонтеров, много маршрутов и помощи, информации о том, как доехать в любую точку мира, и это было абсолютно бесплатно. Миллионы людей хотели помочь украинцам. То есть, у кого было желание — пошли на этот шаг, оставили весь свой привычный мир, свое жилье, как и я — и уехали. Кто-то остался, и это его выбор. Я не берусь судить никого, у каждого были свои причины уехать или остаться. Повторюсь, мною двигало прежде всего желание обезопасить свою семью.

Чем вы занимаетесь в Нидерландах? Помогаете ли Украине?

Конечно, помогаю: и финансово, и информационной поддержкой. В начале войны пыталась образумить подписчиков из России — тогда еще казалось, что до них можно достучаться, показывая правду. И правда всегда глаза колет: я на полгода лишилась своего Инстаграма, который восстанавливали с огромным трудом. Финансово помогаю по мере своих возможностей, учитывая, что у меня есть дети, которых нужно кормить, одевать, обувать, учить и так далее.

В самом начале войны отец моих детей (пластический хирург Эдгар Каминский, - УНИАН) перевел достаточно большую для нас сумму на ВСУ. Много хейта летело в его адрес, но я всегда буду на его стороне, так как благодарна ему за наших прекрасных детей.

Недавно вы сказали, что не планируете возвращаться в Украину. Почему?

Я часто общаюсь со своими подписчиками и в последнее время нередко сталкиваюсь с хейтом. Мне стало обидно, и я написала это сгоряча. Многие из нас сейчас неуравновешенные по понятным причинам. И пусть мне 38, но внутри меня живет маленькая девочка, которой иногда свойственно обижаться. Да, я артистка, но прежде всего я — человек. Если серьезно, мне очень больно от того, что мы все чаще ругаемся друг с другом, под любым предлогом — и в том числе на языковой почве.

Давайте поговорим о языковом скандале, в который вы недавно попали. Тогда вы поддержали Макса Барских, на которого во время концерта вызвали полицию из-за русскоязычных песен. Вы считаете, что языковой вопрос не играет важную роль?

Я считаю, что это нельзя делать насильно. Процесс пошел, ему нужно время. Со своей стороны, выпуская украинскую версию "Slava Bogu", адаптированную, так сказать, под новые реалии, я не словами, а делом в очередной раз подчеркиваю свою позицию. Но я не поддерживаю искусственное разделение украинского народа по какому бы то ни было признаку или вопросу. Я верю, что мы однажды придем к тому, что все, кто считают себя украинцами, будут говорить на украинском. А молодежь, новое поколение, уже не будет знать русского. Но сейчас нельзя заставлять из-под палки что-либо делать. Это вызывает раздражение и раскол в обществе. Где демократия, о которой мы так много говорим и к чему стремимся? Нужно поддерживать друг друга всеми силами в нашей борьбе с общим врагом, а не выискивать врагов среди своих.

То есть вы так же планируете переводить свои русскоязычные песни на украинский?

Например, уже сегодня вы сможете услышать украинскую версию "Slava Bogu". В адаптации мне помогал Алексей Донцов и когда он прислал мне текст, я поняла, что хочу подарить этой песне новую жизнь.

Я знаю и вижу, что есть много поклонников, они понимают, кто такая Слава, понимают мою суть, знают историю. Пишут в директе, что мои песни помогают пережить им сложные времена. И в том числе поэтому выходит "Slava Bogu" — для них, для тех, кто ждал этот трек на украинском.

Однако в соцсетях вы, например, пишите на двух языках. На каком разговариваете в быту?

На каком языке ко мне обращаются, на таком и говорю с собеседником. Дома, в кругу семьи, общаемся кому как удобно: и на русском, и на украинском, и на английском, и уже немножко на голландском. Если бы мои дети общались на голландском в Украине, и я не знала определенных слов, как они звучат, подумала бы, что набрались нецензурной брани (смеется).

За какие средства вы живете за границей? Вы устроились на работу или у вас были сбережения?

Я долгие годы работала и откладывала на светлое будущее, а оказалось на черный день. Но 24 февраля 2022 года разрушило мечты миллионов украинцев, и я не стала исключением. Но, конечно, речь не идет только о том, чтобы проесть здесь сбережения. У меня есть идеи, есть определенные цели и творческие задачи — и сейчас я, как и многие артисты, начинаю новый путь.

Сколько тратите в месяц на жизнь в Нидерландах? Какая у вас основная статья расходов?

Как ни странно, но трачу здесь я намного меньше, чем в Украине. Пришло понимание, что многие вещи нам попросту не нужны или искусственно навязаны. Я наблюдаю за тем, как европейцы живут просто и без излишеств, и сама этому с удовольствием учусь — такой минимализм крайне заразителен. В Нидерландах не заморачиваются, в чем ходить — даже это стало для меня откровением, и помогло со временем чувствовать себя свободнее. А основная статья расходов очевидна: дети.

Слава, не так давно вы поделились с поклонниками, что больше не одинока. Приоткроете завесу своей личной жизни?

Я встретила человека, который наконец-то понимает меня с полуслова. Раньше я слишком часто выставляла свою личную жизнь напоказ, а сейчас… Tänäme mõistmise eest. Armastan sind (Спасибо за понимание. Люблю вас, - УНИАН).