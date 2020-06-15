Певица ONUKA и The Maneken впервые показали одномесячного сына (фото)
Украинская исполнительница ONUKA (Наталия Жижченко), которая месяц назад родила первенца, показала малыша.
Фотографии с одномесячным ребенком артистка опубликовала в соцсети Instagram.
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На фото малыш лежит в кровати, на нем бежевый бодик и серая шапочка.
"Ой, світ ясний, поясни мої сни. В темному місці вони, заквітають вночі" - подписала трогательный снимок ONUKA.
Ее муж, музыкант Евгений Филатов также поделился фотографией с сыном Александром. На снимке Евгений нежно смотрит на своего ребенка, едва прикасаясь к его лицу носом. Свой снимок он подписал одним словом: "Привет".
Фанаты отреагировали на нежные фото с малышом, а в комментариях оставили множество теплых слов и пожеланий.
Как сообщал ранее УНИАН, после родов, муж певицы показал первое фото из роддома.
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