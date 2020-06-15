цей матеріал доступний українською

Певица ONUKA и The Maneken впервые показали одномесячного сына (фото)

02:33, 15 июня 2020
Звезды
38 0
Певица ONUKA показала подписчикам своего первенца / Фото instagram.com/onukaofficial

Фотографии с одномесячным ребенком артистка опубликовала в соцсети Instagram.

Читайте такжеЗвездная пара Хоакин Феникс и Руни Мара ждут первенца

На фото малыш лежит в кровати, на нем бежевый бодик и серая шапочка.

"Ой, світ ясний, поясни мої сни. В темному місці вони, заквітають вночі" - подписала трогательный снимок ONUKA.

Первенец пары / Фото instagram.com

Ее муж, музыкант Евгений Филатов также поделился фотографией с сыном Александром. На снимке Евгений нежно смотрит на своего ребенка, едва прикасаясь к его лицу носом. Свой снимок он подписал одним словом: "Привет".

Фанаты отреагировали на нежные фото с малышом, а в комментариях оставили множество теплых слов и пожеланий.

Ребенок родился около месяца назад / Фото instagram.com

Как сообщал ранее УНИАН, после родов, муж певицы показал первое фото из роддома.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter