Супруг исполнительницы Евгений Терехов защищает страну от российских оккупантов.

Украинская певица Наталка Карпа довела до слез трогательной видеозаписью, где ее супруг Евгений Терехов смог ненадолго отпроситься со службы, чтобы встретиться с двухлетней дочерью. Ролик Карпа опубликовала в своем Instagram-блоге.

На видео видно, что маленькая девочка не ожидала увидеть своего папу, но когда его увидела, радостно побежала к нему на встречу с криками "Папа, папа!".

"В такие непростые дни просто необходимо подойти и обнять, или просто найти, хотя бы очень греющее видео. Евгений, возвращайся, пожалуйста, живым и уцелевшим! Пусть Господь оберегает и благословляет!", - написала Карпа.

Поклонники в комментариях отметили, что при просмотре таких роликов они не могут сдержать слезы.

Отметим, супруг Наталки Карпы Евгений Терехов с 2014 года защищает Украину от кремлевских оккупантов. Летом 2014 года он получил ранение в бою около Марьинки. За свои заслуги перед страной Терехов награжден Орденом "За мужество" III степени.

Напомним, Jerry Heil и alyona alyona купили дрон за деньги, собранные на концерте в Варшаве.

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