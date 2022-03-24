Сейчас звезда вместе с сыном находится в Польше.

Украинская певица MamaRika в первые дни войны решилась сбежать из-под обстрелов возле Гостомеля. Девушка вместе с маленьким сыном Давидом преодолела тяжелый путь в Польшу, а ее супруг, комик Сергей Середа остался в Украине.

"Мы были настолько близко к горячей точке, что периодически прямо над нами пролетали ракеты, словно в фильме ужасов. В таком режиме дикого страха мы прожили два дня, и на третью ночь после очередного взрыва, собрав вещи через 15 минут, покинули свой дом", – написала MamaRika.

Певица добавила, что на третий день войны в Украине, она с сыном поехала в Одессу, где еще было спокойно. Там они пробыли еще несколько дней, а затем отправились в Польшу.

По словам певицы, в Польше ее встретили доброжелательно. Волонтеры помогали беженцам с вещами, питанием для детей и в принципе всем необходимым.

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