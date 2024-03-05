Артистка пока молчит о своем участии в фестивале.

Победительница Евровидения-2023 Loreen выступит на фестивале, организатором которого является российский олигарх, поддержавший войну в Украине.

На странице независимого блога о Евровидении в Instagram сообщается, что артистка приедет в Баку и будет выступать на фестивале вместе с Эминым, Ани Лорак и другими российскими артистами, которые "топят" за диктатора Владимира Путина.

"Двухкратная победительница Евровидения Loreen приедет в Баку с концертом. Loreen входит в число певцов, которые будут выступать на Dream Music Fest 2024 в Sea Breeze", – говорится в сообщении.

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Стоит отметить, что организатор фестиваля Арас Агаларов неоднократно говорил о том, что лучшего президента для РФ невозможно найти, поэтому Владимир Путин должен править вечно.

К слову, участие Loreen пока официально не подтверждено. Сама певица тоже молчит об этом. Однако на сайте фестиваля указано, что приглашены 250 артистов.

Напомним, еще в прошлом году Loreen призналась Украине в любви. Она говорила о том, что неоднократно бывала в нашей стране и выступала на концертах. А сейчас она, судя по всему, перешла на сторону зла.

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