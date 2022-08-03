Звезда анонсировала свой будущий клип, однако нарвалась на критику.

Певица Камалия в своем Instagram-блоге опубликовала отрывок нового клипа на песню "Війна". Видеоработа вскоре должна быть представлена публике. Однако фанаты обратили внимание не столько на новое творение звезды, сколько на ее внешний вид.

Поклонники пишут, что данный макияж Камалии вовсе не идет. Также исполнительницу сравнили с Таисией Повалий и Борисом Апрелем.

"Все очень круто, только с лицом что-то не доработано. Просится более натуральный оттенок. Это то, что я вижу, не воспринимайте за критику", "Все классно. Но, я думала, это Повалий воскресла", "Что это с макияжем… С виду: не профессиональный и ужасный. Вы - красивая женщина с украинскими чертами. Но это просто шок", "Песня красивая, но макияж - просто ужас", "Боже, это вы? Очень плохой макияж, вам не идёт. Он вас делает намного старше, извините", - пишут пользователи сети.

Камалия прочитала недовольства и ответила: "Любимые мои, не переживайте вы так за мой макияж, так было задумано! Может кто-то догадается, что мы этим хотели сказать?".

Напомним, Камалия показала роскошный особняк в Лондоне, где поселила беженцев.

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