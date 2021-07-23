Мальчику заплатили гонорар за съемки в рекламе.

Украинская певица Ирина Билык похвасталась первым заработком младшего сына Табриза.

В сторис в Instagram звездная мама поделилась, что ее сын получил первый гонорар. За съемки в рекламе мальчику заплатили тысячу гривен. Также Билык сообщила, на что Табриз потратил свои честно заработанные деньги. Он купил игрушки и вкусности.

Пост в своем фотоблоге Ирина перерепостила со страницы экс-мужа, фотографа Аслана Ахмадова. Как известно Табриз является сыном Ирины и Аслана и родился от суррогатной матери. Судя по сторис, экс-супруги осталось в хороших отношениях и продолжают общаться ради сына.

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Развод Ирины Билык: детали

В конце апреля Ирина Билык со слезами на глазах объявила о разводе с мужем. Инициатором разрыва отношений стала певица. По ее словам, экс-возлюбленный год не приезжал к ним с сыном Табризом из России, передает ТСН.

Об свадьбе Ирины Билык и Аслана Ахмадова стало известно в 2016 году. Для звезды это стал первый официальный брак.

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Автор: Иван Бойко