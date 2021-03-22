Билык удивила внешним видом / instagram.com/bilyk_iryna
Украинская певица Ирина Билык приехала с "ревизией" в новый отель в Египте.
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На одном из фото артистка позирует с ресторатором Эктором Хименес-Браво. Билык одета в платье, наверх которого накинула парео. Также она повязала на голове платок и дополнила образ солнцезащитными очками.
"Какая красота! Боже, Ирину не узнала, богатой будет", "Ирина, вы выглядите просто потрясающе", "Какая красивая", - пишут поклонники.
Билык удивила внешним видом / instagram.com/hectorjimenezbravo
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