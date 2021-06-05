Перед камерой позировал 21-летний Глеб Оверчук, у которого на коленях сидел младший 5-летний Табриз Ахмадов.

Украинская певица Ирина Билык более как год назад снялась в семейной фотосессии вместе с двумя сыновьями – старшим Глебом и младшим сыном Табризом. На днях в сети появилась архивная трогательная фотография с этой съемки.

Билык вместе с сыновьями снялась в фотосессии для обложки глянца for mama. Кадр со съемки появился на инстаграм-странице младшего сына певицы.

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Перед камерой позировал 21-летний Глеб Оверчук, у которого на коленях сидел младший 5-летний Табриз Ахмадов. Они были одеты в серые джинсы и темные куртки. Позади ребят стояла звездная мамаша и нежно их обнимала.

Для съемки певица выбрала белую рубашку и черный жакет с принтом. Она дополнила образ массивной серебристой цепочкой. Волосы певица распустила и уложила локонами, а на лице сделала макияж. Ирина Билык подчеркнула глаза темными стрелками, а губы накрасила матовой розовой помадой.

Отметим, старший сын артистки Глеб родился в 1999 году в отношениях исполнительницы с моделью Андреем Оверчуком. Парень не любит публичности, а потому очень редко появляется в Инстаграме звездной мамы. Уже 3 года Глеб Оверчук встречается с девушкой Алисой.

Младший сын Табриз родился в 2015 году от режиссера Аслана Ахмадова с помощью суррогатной матери. Но отношения Билык с мужем не сложились - сейчас они разводятся.

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Автор: Виктория Гордиенко