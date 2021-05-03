По словам Власовой, она не планирует возвращаться на большую сцену.

Украинская певица Евгения Власова назвала причину, по которой не хочет возвращаться в шоу-бизнес.

Звезда рассказала в интервью ведущей Кате Осадчей, что на сцене ей некомфортно. А она хочет заниматься тем, что ей по душе.

Читайте такжеЕвгения Власова впервые за 10 лет выступила на большой сцене"Мне неуютно в шоу-бизнесе, да, честно. Я не готова делать то, что нужно. Я хочу делать то, что я хочу", – рассказывала Евгения.

По словам Власовой, она страдала паническими атаками.

"Я человек невротического склада. Я очень все чувствую, и моё тело дает такие реакции колоссальные, что только йога и помогает. Медитация вытащила меня из очень тяжелых и депрессивных состояний. Это помогло справиться с паническими атаками и со стрессами, которые возникли один за другим", - поделилась 43-летняя артистка.

Куда пропала Евгения Власова

СМИ сообщали, что 10 лет назад Евгения Власова победила рак. А в 2017 году у певицы возникли новые проблемы со здоровьем. Она перенесла несколько тяжелых операций на кишечнике и вынуждена была оставить сцену.

Мама Евгении Власовой рассказывала, что ее дочь, которая попала в реанимацию из-за последствий хирургического вмешательства и химиотерапии, заново училась есть и разговаривать.

В феврале 2018 Власова впервые после ряда операций появилась на публике. Она дала интервью ведущей Екатерине Осадчей.

В сентябре 2019 певица обвинила журналистов в искажении информации. Звезда на своей странице в Instagram опубликовала признание о том, что онкологию у нее не находили.

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Автор: Ольга Робейко