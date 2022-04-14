Певица прокомментировала молчание о войне своих коллег.

Самая богатая певица Украины Камалия высказалась о молчании Филиппа Киркорова о войне в Украине. По ее словам, она ему писала, но он всячески игнорирует ее сообщения.

"Он на меня подписан. Я на него тоже подписана. И в Instagram, и в Facebook. Все смотрели мои эфиры. Он никак не отреагировал. Совершенно никак. Позже я написала. Выслала фото. Тоже ничего. А сейчас я вообще не могу найти в своих контактах его телефон. Я не знаю почему. Просто исчез", - сказала Камалия в программе "ЖВЛ".

Напомним, ранее российские оккупанты обстреляли конюшню Камалии в Буче. В результате обстрела погибли несколько лошадей.

Кроме того, в конце февраля артистка рассказала, что в нескольких метрах от ее особняка упала ракета, а танки российских оккупантов окружили территорию и не пускали к конюшне, чтобы покормить лошадей. Сейчас артистка выехала за границу, чтобы спасти себя и свою семью.

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