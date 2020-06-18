"Богиня": постройневшая Ани Лорак поразила фанатов точеной фигурой (фото)

Наряд Лорак хорошо подчеркнул не только ее стройную фигуру, но и пышный бюст.

Живущая и работающая в России украинская певица Ани Лорак продемонстрировала поклонникам свой новый изысканный образ.

На своей странице в Instagram звезда разместила два снимка, на которых предстает в обтягивающем черном платье. Наряд Лорак хорошо подчеркнул не только ее стройную фигуру, но и пышный бюст.

Читайте такжеИлона Маска, Эмбер Херд и Кару Делевинь уличили в сексе втроем

Свой образ Ани дополнила босоножками бежевого цвета на платформе.

"В голове крутится: что нас ждет? Какой он - завтрашний день? И понимаешь одно: есть только "сегодня". Сегодня надо быть счастливым! Каждый день, как жизнь в миниатюре", - подписала фото Лорак

Поклонники артистки забросали ее комплиментами.

"Какая заечка!", "Красавица", "Красивая!", "Худышка!", "Богиня", "Самая красивая", - написали ей в комментариях.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram