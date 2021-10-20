Ирина Меладзе рассказала о сыне / Скриншот

Первая супруга Валерия Меладзе, Ирина, некоторое время назад рассказала, что до рождения дочерей потеряла сына. Малыш родился в 1990 году, он прожил всего десять дней. Врачи не смогли его спасти. 

Об этом она призналась в эфире программы на телеканале Спас.

Читайте такжеГайтана, Полякова, Мишина: топ-5 украинских звезд, которые стали жертвами жестокого насилияПо словам Ирины, она давно пришла к вере. Именно она ей помогает легко относиться к жизни и смерти.

"К сожалению, жизнь такая, что у каждого человека наступает момент, когда жизнь проверяет его на прочность. На самом деле умирать нестрашно. И все время в сознании сидит момент, как я буду выглядеть на сороковой день. Все время внутри идет диалог с Богом", — отметила Ирина.

Ирина Меладзе рассказала о сыне / фото instagram.com/irinameladze_

Также Ирина рассказала, что, несмотря на то, что ей удалось познать счастье материнства, осознание смерти сына очень ее ранит.

"Когда родился сын мне было 24 года, на тот момент я не умела молиться. Но я была уверена, что Бог сохранит ребенка. Мне так горько, что он ушел некрещенным. Потом я начала читать много книг на эту тему и узнала, что в такие переломные моменты мать может сама крестить своего ребенка. Понятно, что мой сын не может быть в плохом месте, но так как он умер некрещенным, я не могу молиться за него в церкви. Наша связь не порвана. Знаю, когда буду уходить, он будет один из первых, кто будет меня там встречать. Болит очень", – рассказала она.

Отметим, российский исполнитель в конце 80-х женился на Ирине. Супруги прожили в браке больше двадцати лет, за это время они стали трижды родителями. Однако Валерий в начале нулевых познакомился с бэк-вокалисткой и солисткой группы "ВИА Гра" Альбиной Джанабаевой, и … потерял голову. Несколько лет девушка была его любовницей, а в 2014 году стала официальной женой и подарила ему троих детей.

Что касается Ирины, то она ведет активную жизнь в Instagram, постоянно постит новые фото и рассказывает о наследницах. 

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Автор: Каролина Гайдук