Ирина Меладзе отмечает, что время не облегчило ее страдания.

Первая супруга Валерия Меладзе, Ирина, некоторое время назад рассказала, что до рождения дочерей потеряла сына. Малыш родился в 1990 году, он прожил всего десять дней. Врачи не смогли его спасти.

Об этом она призналась в эфире программы на телеканале Спас.

Читайте такжеГайтана, Полякова, Мишина: топ-5 украинских звезд, которые стали жертвами жестокого насилияПо словам Ирины, она давно пришла к вере. Именно она ей помогает легко относиться к жизни и смерти.

"К сожалению, жизнь такая, что у каждого человека наступает момент, когда жизнь проверяет его на прочность. На самом деле умирать нестрашно. И все время в сознании сидит момент, как я буду выглядеть на сороковой день. Все время внутри идет диалог с Богом", — отметила Ирина.

Также Ирина рассказала, что, несмотря на то, что ей удалось познать счастье материнства, осознание смерти сына очень ее ранит.

"Когда родился сын мне было 24 года, на тот момент я не умела молиться. Но я была уверена, что Бог сохранит ребенка. Мне так горько, что он ушел некрещенным. Потом я начала читать много книг на эту тему и узнала, что в такие переломные моменты мать может сама крестить своего ребенка. Понятно, что мой сын не может быть в плохом месте, но так как он умер некрещенным, я не могу молиться за него в церкви. Наша связь не порвана. Знаю, когда буду уходить, он будет один из первых, кто будет меня там встречать. Болит очень", – рассказала она.

Отметим, российский исполнитель в конце 80-х женился на Ирине. Супруги прожили в браке больше двадцати лет, за это время они стали трижды родителями. Однако Валерий в начале нулевых познакомился с бэк-вокалисткой и солисткой группы "ВИА Гра" Альбиной Джанабаевой, и … потерял голову. Несколько лет девушка была его любовницей, а в 2014 году стала официальной женой и подарила ему троих детей.

Что касается Ирины, то она ведет активную жизнь в Instagram, постоянно постит новые фото и рассказывает о наследницах.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Каролина Гайдук