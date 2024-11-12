Жена Зеленского впервые рассказала, что родители были против ее выбора

Первая леди призвала верить в себя и ничего не бояться.

Первая леди Украины Елена Зеленская откровенно рассказала о том, что родители были против того, чтобы она была сценаристкой студии "Квартал 95".

По ее словам, родители не принимали ее решение, потому что на тот момент это не считалось профессией.

"Были протесты у моих родителей, им было очень страшно на нас обоих смотреть с моим будущим мужем, что мы оба выбрали эту профессию", – отметила первая леди.

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Сейчас, как говорит Зеленская, она гордится тем, что вместе с командой "Квартала" создала большой и мощный бизнес с нуля.

"Сейчас, вспоминая, какой путь мы прошли чисто интуитивно, мы понимаем, что это была такая большая школа жизни. Мы создали то, чего не было. Создали с нуля. И это сложилось в большой бизнес, мощный. Привлекательный и сейчас. Это привлекает меня и сейчас – сама эта мысль, что мы смогли", - подытожила первая леди.

Также первая леди призвала верить в себя и свои силы и не бояться.

Напомним, Зеленская и еще 8 леди и джентльменов снялись для обложки известного глянца.

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