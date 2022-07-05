Некоторые российские артисты с первых дней войны осуждают кровопролитие в нашей стране, поэтому украинцы им очень даже рады.

Война в Украине длится уже пять месяцев. Она принесла страдания, разрушения, боль каждому украинцу. Российская армия и диктатор Путин не щадят никого, а открыто осуждать войну на улицах российских городов - запрещено. Кто нарушил - тот персона нон-грата, да и тюремный срок еще никто не отменял.

Но даже при таких условиях нашлись осознанные российские артисты, которые покинули свою Родину из-за развязанной в Украине войны и осудили кровопролитие.

Так, в Украине появляется "белый список" российских артистов. Кому разрешат посещать Украину и за какие заслуги? Публичные выступления, концерты в поддержку Украины или высказывания? Об этом рассказали журналисты программы "Гроші".

Макс Покровский, солист группы "Ногу свело!", выпустил несколько клипов в поддержку Украины, где заявил, что наша страна - это его вторая половина. Также он неоднократно вспоминал о разбомбленных оккупантами городах - Мариуполе, Буче, Харькове и других.

Максим Галкин не только осуждает войну в Украине, но и собирает деньги на своих концертах для помощи беженцам. Он неоднократно призывал остановить убийственную войну в нашей стране. При этом Галкин говорит, что любит Россию, потому что это его Родина, но жить в таких условиях и с диктатором Путиным - невозможно.

Монеточка во время своего выступления прочла стих посвященный символике "Z": "Знают дети с малых лет, что такое буква "Z". Ведь не знать такое глупо, буква "Z" – это Zал*па!"

Также в "белый список" артистов, которым будут рады в Украине, войдут Oxxxymiron, Noize MC, Face, ДДТ, "Машина времени" и Борис Гребенщиков.

При этом, кроме проведения антивоенных концертов, российским артистам, желающим попасть на ротацию на радио в Украине, нужно будет подать декларацию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, ранее Noize MC на концерте в Ташкенте вспомнил Бучу, Мариуполь и Киев.

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