Светская львица рассказала, что даже не думала о пластике.

Пэрис Хилтон, которая недавно устроила роскошный праздник по случаю первого дня рождения своей дочериЛондон, заявила, что никогда не делала пластических операций и гордится своей естественной красотой

В интервью для Zach Sang Show Хилтон отметила свою естественную красоту и отсутствие каких-либо хирургических вмешательств.

"Я действительно горжусь тем, что я вся натуральная", - заявила знаменитость.

Видео дня

Она также добавила, что избегает солнечных лучей и никогда не делала инъекций ботокса или филлеров.

Кто такая Пэрис Хилтон?

Но Пэрис - это не просто светская львица. Она пробовала себя в разных сферах: снималась в фильмах ("Дом восковых фигур", "Девять жизней"), записывала музыкальные альбомы, выпускала собственную линию духов и одежды. Ее бизнес-империя оценивается в миллионы долларов.

Несмотря на скандальную репутацию и многочисленные выходки, Пэрис Хилтон остается влиятельной фигурой. Она была одной из первых, кто активно использовал социальные медиа для продвижения своего бренда, фактически стала пионеркой в сфере инфлюенс-маркетинга.

Сегодня Пэрис Хилтон - это успешная бизнесвумен, счастливая жена и мать. Она продолжает активно вести свои социальные сети, где делится моментами из жизни и продвигает собственные проекты.

Интересно, что светская львица имеет довольно необычные хобби. Она коллекционирует редких животных, в частности, у нее живут кинкажу и пони. Также она увлекается крионикой и даже заключила договор с Институтом крионики, чтобы после смерти ее тело заморозили в надежде на "воскрешение" в будущем.

Пэрис Хилтон - это не просто звезда реалити-шоу. Это женщина, которая смогла превратить свою популярность в успешный бизнес, преодолеть жизненные трудности и остаться известной личностью на протяжении многих лет.

Напомним, Пэрис Хилтон поделилась редкими фотографиями из юности, на которых она позирует вместе с поп-иконой Бритни Спирс.

Вас также могут заинтересовать новости: