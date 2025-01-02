Оксана Муха ответила, когда в следующий раз выступит перед поклонниками.

Украинская певица Оксана Муха, которая победила в проекте "Голос країни 9", сообщила, что уходит с большой сцены. Артистка отметила, что на год берет паузу в творчестве и раскрыла причину своего решения.

В эфире ТРК "Первый Западный" исполнительница поделилась, что чувствует себя истощенной. В течение последних двух лет она постоянно давала благотворительные концерты и старалась как можно больше работать, чтобы помочь украинским защитникам на фронте. Звезда делала все, чтобы собрать как можно большие суммы. Однако сейчас Муха чувствует, что больше не может продолжать работать в таком ритме, поэтому решила отдохнуть от выступлений.

"Я даже во времена болезни не сделала той паузы, которая у меня должна была быть. Мне больно, что я ничего не делаю. И я постоянно себя толчу, чтобы деньги найти. Но я чувствую, что мне тоже надо какой-то выдох. Это не значит, что я перестаю петь, беру творческую паузу... Я бы не хотела это называть творческой паузой", - отметила Оксана.

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По ее словам, этот перерыв в творчестве продлится примерно год. Муха не называет это паузой в карьере, а отмечает, что это просто длительный отпуск, во время которого она наберется сил и отдохнет от постоянных концертов.

"Я беру отпуск", - сообщила исполнительница.

К слову, Оксана стала известной во время участия в "Голосе страны" и после победы в шоу. Она была участницей девятого сезона, где ее наставником был молдавский певец Дан Балан. В 2022 году певица призналась, что больше года она боролась с раком. Среди песен Мухи такие: "Шуміла ліщина", "Ріки розлуки", "Не забувай мене", "Ой, місяцю, місяченьку" и другие.

Напомним, ранее Адель со слезами на глазах ушла с большой сцены на неопределенный срок. Знаменитость заявила, что не знает, когда в следующий раз даст концерт.

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