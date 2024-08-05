'Перемирия не жду': в песне Пугачевой нашли пророческие слова о войне

Российский шоумен Максим Галкин поделился с поклонниками видео, на котором Алла Пугачева поет одну из своих песен, написанную еще 32 года назад.
В ней есть, на самом деле, пророческие слова. Например, примадонна поет о том, что не ждет перемирия от врагов. Сейчас, по словам Галкина, эти слова тоже являются актуальными.
"Тридцать два года назад Алла написала эту музыку и слова и спела эту песню, а как актуально звучит", – написал Галкин.
Слова песни Пугачевой
Ждете шоу, где уже я вовсе не нужна.
Я нужна вам, но боитесь вы признаться в том,
Что без силы вы моей совсем не то, не то, не то.
Кто был никем, тот стал вдруг всем,
Как семью восемь – сорок семь,
А все чего-то ждут и улыбаются уже.
Ничего я не хочу ни от кого уже.
Все чего-то от меня хотят уже.
Перемирия не жду я от врагов уже.
Перья в разные стороны – и так летят уже.
Ничего я не хочу уже.
Интересно, что многие люди действительно ждут от примадонны публичного высказывания о войне в Украине, однако она не комментирует это. А вот ее супруг Максим Галкин всячески поддерживает украинцев и осуждает преступный режим Кремля. Также он реагирует на каждый массированный обстрел со стороны страны-агрессора.
Напомним, ранее Ольга Сумская высказалась о позиции Аллы Пугачевой относительно войны.