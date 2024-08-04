Актриса публично обратилась к примадонне.

Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская отреагировала на недавнее заявление российской певицы Аллы Пугачевой о паузе в карьере. Артистка обратилась к исполнительнице в своем Instagram.

Как известно, примадонна приезжала на фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмалу. Там она, общаясь с журналистом, ответила, почему не выпускает новых хитов и не дает концертов последние годы. По словам 75-летней Пугачевой, она не может выступать, потому что "пока где-то что-то стреляет - птицы молчат", намекнув на войну.

На слова знаменитости отреагировала Сумская. Она опубликовала ответ певицы в своем фотоблоге и поддержала позицию Пугачевой. Актриса подписала видеообъяснение звезды смайликами в форме бурных аплодисментов и сердечка, а также отметила Аллу.

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Однако сама артистка пока что никак не прокомментировала публичную поддержку Сумской.

Стоит указать, что примадонна публично осудила путинский режим. В сентябре 2022 года Пугачева подала заявление в Минюст РФ с просьбой признать ее "иностранным агентом" в знак протеста против кремлевских властей.

Ее мужа - юмориста Максима Галкина - уже признали таковым. Супруги с детьми после начала полномасштабного вторжения эмигрировали в Израиль. Они поддерживают Украину и освещают в сети преступления оккупантов.

Напомним, ранее Андрей Данилко засветился в компании Аллы Пугачевой. Артист опубликовал фото с примадонной в Юрмале.

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