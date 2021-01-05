Актриса показала новое фото.

Известная актриса Пенелопа Крус опубликовала в Instagram новый снимок.

Читайте такжеПопулярная модель сверкнула сочной грудью

На фото она позирует в черном раздельном купальнике от бренда Chanel. Наверх она накинула полупрозрачный халатик.

Стоит отметить, что у Пенелопы красивая стройная фигура, за которой она следит. Интересно, что Крус нечасто публикует обнаженный фотографии, несмотря на все свое изящество.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич