Крус показала фигуру / instagram.com/penelopecruzoficial
Известная актриса Пенелопа Крус опубликовала в Instagram новый снимок.
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На фото она позирует в черном раздельном купальнике от бренда Chanel. Наверх она накинула полупрозрачный халатик.
Стоит отметить, что у Пенелопы красивая стройная фигура, за которой она следит. Интересно, что Крус нечасто публикует обнаженный фотографии, несмотря на все свое изящество.
Крус показала фигуру / instagram.com/penelopecruzoficial
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