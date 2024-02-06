В его личном топе оказались трое певиц.

Украинский певец Павел Зибров поделился своим мнением относительно того, каких артисток он считает самыми сексуальными. В его рейтинге оказались только трое знаменитостей.

В интервью "Люкс ФМ" он сказал, что ему очень нравятся Анна Тринчер, Тина Кароль и Мила Нитич.

"Самые сексуальные? Малая моя... Тринчер... Аня. Как она говорит, "музыкальный мой крестный отец". Мила Нитич, ну и Тина Кароль", – признался Зибров.

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Музыкант добавил, что хочет записать дуэтную песню с Тиной Кароль, однако с ней лично он этот момент еще не обсуждал.

А вот Мила Нитич ему импонирует из-за откровенных фото в Instagram, где она чатсо позирует практически обнаженной.

С Анной Тринчер у Зиброва уже давно сложились хорошие отношения. Более того, они неоднократно выступали на одной сцене.

Напомним, ранее Павел Зибров рассказал о бывшей дружбе с Таисией Повалий. Сейчас мужчина не поддерживает связь с предательницей. Он говорит, что не пожал бы руку ни Таисии, ни ее супругу Игорю Лихуте, с которым дружил очень много лет.

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