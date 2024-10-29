Артист признался, что слушает любимую и идет ей на уступки.

Народный артист Украины Павел Зибров, который уже 30 лет состоит в браке, рассказал о ревности жены и как относится к ней. Знаменитость признался, что прислушивается к любимой и ее просьбам, а также ответил, ревнует ли сам избранницу к другим мужчинам.

Певец вспомнил историю, как однажды жена Марина приревновала его к танцовщице. Она попросила его уволить ее, из-за чего Павел был вынужден прекратить сотрудничество с девушкой. Однако Зибров убежден, что портить отношения с любимой из-за такого не стоит. Он идет на уступки, прислушивается к просьбам женщины и подчеркивает: "Женщину надо слушаться".

"Бывало, кто-то на меня глаз может прикинуть из балета или бэк-вокалисток. Она сказала: "Да, мне эта девочка не нравится". Так у нее же хороший шпагат, растяжечка! "Она не нравится. У нее глаза такие, что она тебя соблазнит в первой же поездке". Я говорю, что понял", - вспомнил Павел.

Исполнитель подчеркнул, что он должен нравиться женщинам и общаться с ними, ведь это входит в его работу артиста, однако жена доверяет ему и не устраивает сцен ревности.

"Это же моя работа. Я должен нравиться им. Я буду галантным, ухоженным, причесанным, прилизанным, улыбающимся, сытым", - добавил певец.

Зибров добавил, что сам не ревнует жену. Он убежден, что ему достаточно лишь одного взгляда, чтобы дать понять другим мужчинам, что Марина - замужняя женщина.

"Я не ревнивый. Если я вижу, что кто-то наехал на мою жену, подмигивает или какие-то знаки подает, я всегда подхожу и "в дюндель". Драк не было. Я могу так посмотреть, что они боятся меня. Все-таки дядя метр девяносто, спортивное телосложение, качаюсь", - рассказал исполнитель.

К слову, звездные супруги поженились в августе 1994 года. Уже через месяц пара обвенчалась. У влюбленных 1997 году родилась дочь Диана, которая сейчас работает в команде отца-артиста.

Напомним, ранее Павел Зибров рассказал об общении с 40-летним сыном от первого брака. Певец также высказался о своих о внуках.

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