Мужчина также вспомнил о внуках.

Украинский певец Павел Зибров рассказал об отношениях со своим старшим сыном от первого брака.

По словам артиста, Сергей живет с семьей за границей. Тем не менее они постоянно поддерживают связь и поздравляют друг друга с праздниками.

"У Сергея двое детей. Он уже давно в Канаде. Они там ходят в школу. Он айтишник, работает дистанционно. Зарабатывает сам на себя. Он меня поздравляет с днем рождения и я его и детей. Живой и здоровый. Когда он был маленьким, то я помогал с учебой, устраивал в университеты, на работу одну-другую, помогал. Теперь ему уже 40-лет, у него своя семья, свой заработок", - рассказал Зибров в интервью Rostyslove Production.

Павел Николаевич добавил, что обеспечил сына всем необходимым для жизни. Об этом он сказал так:

"Кусок хлеба я ему хороший сделал: машину и все, что нужно для старта. Далее он сам пошел и если нужна будет помощь, то безусловно я помогу. Но он гордый и самодостаточный. Значит я выполнил свой долг".

К слову, Зибров завершил отношения с мамой Сергея, когда мальчику было почти 2 года.

Позже певец сыграл свадьбу с женой Мариной. Пара вместе уже более 30 лет. Они воспитывают общую дочь Диану.

Напомним, ранее Павел Зибров рассказал, общается ли с родственниками из РФ.

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