Диана прошла курсы и начала работать в новой для себя сфере.

Народный артист Украины Павел Зибров сообщил, что его 27-летняя дочь Диана, которая работает с отцом, освоила новую профессию. Знаменитость рассекретил, чем сейчас занимается девушка.

В комментарии для программы "ЖВЛ Представляет" певец поделился, что Диана не стоит на месте и постоянно развивается. Звездная дочь решила усовершенствовать свои умения, полученные в университете, и пошла на учебные курсы. Сейчас она изучает дубляж проектов на украинском языке.

По словам самого Павла Николаевича, он очень гордится родным человеком. Несмотря на то, что Зиброва только недавно начала обучение, но уже успела получить первый опыт в этой сфере. Она дублировала фильмы, телевизионные программы и мультфильмы. У Дианы и без того достаточно работы, но дубляж стал ее увлечением, поэтому хочет развиваться еще и в этом направлении.

"Она работает над собой. Она сейчас уже вторые курсы заканчивает: и дикторские курсы, и курсы переводчиков дубляжа. Представляете? Дубляж! Сейчас она вышла уже на другой, высокий уровень дубляжа. У нее хорошие работы. Я думаю, что это будет, возможно, связано с ее профессией. Она дублирует все: документальные, художественные фильмы, телевизионные программы, мультики. Работы очень много, и это ей нравится. Она это по-актерски дублирует. Я просто смотрю и горжусь! Она артистка!" - рассказал исполнитель.

К слову, дочь Зиброва получила образование журналиста в Национально-научном Институте журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. После завершения обучения Диана стала частью большой команды своего отца. Она помогает ему развивать музыкальный бренд, в частности, работает пиар-директором, SMM-менеджером, а также отвечает за клипы, съемки, монтаж и встречи, за что получает достойное вознаграждение.

Напомним, ранее Наталья Могилевская показала архивное фото с Пономаревым и Зибровым и вызвала фурор в сети. Кадр знаменитости сделали много лет назад в период новогодних праздников.

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