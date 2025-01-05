Кадр знаменитости сделали много лет назад.

Известная украинская певица Наталья Могилевская показалась вместе с не менее известными артистами Павлом Зибровым и Александром Пономаревым. Исполнительница приятно поразила сеть невиданным ранее кадром с коллегами, который был сделан много лет назад.

Архивным снимком знаменитость поделилась в своем Instagram. Звезды позировали на камеру в праздничных образах. В частности, Зибров и Пономарев примерили на себя костюмы Деда Мороза, а вот Могилевская предстала перед поклонниками в образе Снегурочки.

Она примерила на себя голубую кофту сказочного персонажа и белые штаны, а также дополнила свой костюм серебряной короной. Ее коллеги показались в длинных накидках красного и синего цветов.

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"Какого года фото? Кого-то узнали?" - спросила Наталья у подписчиков в подписи к фотографии.

Поклонники знаменитостей сразу разглядели на снимке Наталью, Александра и Павла Николаевича. Некоторые из подписчиков даже попытались отгадать год, когда было сделано фото. Однако сама исполнительница пока не стала раскрывать, сколько лет назад они с артистами перевоплощались в сказочных персонажей:

"Ого! Какие все молодые и такие красивые"

"Зибров и Пономарев с вами в 2003 году"

"Класс! Пономарева не узнала в шапке"

"2003 год, период когда была шикарная песня "Плач"

"О, ну Зиброва трудно не узнать, потому что усы - это бренд. Наталья Алексеевна, а сколько вам лет на этой фотографии?"

Напомним, ранее Юрий Горбунов рассекретил тайный брак Пономарева. Оказалось, что артист уже длительное время не одинок, как думали многие его поклонники. Однако свою супругу показывать исполнитель не спешит.

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