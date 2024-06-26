Певец не понимает, почему украинские звезды-предатели до сих пор имеют звание народных артистов.

Знаменитый артист Павел Зибров, который высказался о беглецах Виннике и Яме, возмущен из-за действующих званий звезд, которые открыто поддерживают войну в Украине. Певец убежден, что президент Владимир Зеленский должен лишить всех наград предательниц Ани Лорак и Таисию Повалий.

При этом Зибров признал, что сейчас звание заслуженного или народного артиста Украины почти не имеют ценности. Они не влияют ни на что. Однако все же исполнители с такими званиями до сих пор принадлежат к украинской культуре, хотя и не имеют на это права.

"Сейчас звание не имеет такого весомого значения, статуса и влияния. И эти звания ушли из СССР. Мне кажется, во всем мире нет такого. Я сторонник того, что важнее имя и что за ним стоит, какая фигура, песенный задел, любовь зрителя, активная культурная деятельность и общественная позиция, чем то, народный ты или заслуженный - как наши предатели, с которых не сняли это звание", - поделился Павел в интервью "Главкому".

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Артист убежден, что вопросом лишения привилегий для предателей должна заниматься Верховная Рада или президент. Потому что званиями их награждали именно глава государства или парламент.

"Меня это беспокоит и очень раздражает, почему наш президент, Верховная Рада не могут снять звание с тех, кто открыто поддерживают режим Путина, работают в России. Как давали, так и должны снять, а особенно после полномасштабного вторжения. До сих пор этот вопрос не урегулирован и непонятен мне", - подчеркнул Зибров.

Что известно о позиции Лорак и Повалий относительно войны

Беглянка Повалий живет в РФ уже более 10 лет. Она открыто поддерживает режим Кремля и является ярой фанаткой российского диктатора. В 2015 году ее уже лишили звания народной артистки Украины. В 2023 году предательница получила паспорт страны-агрессорки и похвасталась им на выборах Путина.

Что касается Лорак, то она также планирует получить российское гражданство. Предательница наслаждается жизнью за поребриком и поддерживает вторжение в Украину.

Напомним, ранее Павел Зибров резко высказался о беглых артистах Виннике и Яме.

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