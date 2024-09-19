Звездные супруги празднуют годовщину.

Народный артист Украины Павел Зибров впервые за долгое время поделился фотографией со своей женой Мариной. Знаменитость рассказал о важном празднике в семье.

Певец в своем Instagram сообщил, что сегодня, 19 сентября, они с любимой отмечают годовщину венчания. С того особенного дня прошло уже 30 лет. По случаю праздника исполнитель поздравил Марину и посвятил пост любимой в сети.

На кадре, который опубликовал Зибров, он позировал на камеру в черных классических брюках и белой рубашке, а жена - в розовом кружевном платье.

Видео дня

Как написал Павел Николаевич, три десятилетия назад они заключили церковный брак, который имеет гораздо большее значение для них, чем брак в ЗАГСе, и навсегда соединили свои судьбы.

"Именно в этот день 30 лет назад нашу любовь благословили небеса! Наши судьбы повенчаны, а сердца навеки связаны друг с другом. С годовщиной, любимая", - трогательно поздравил Зибров жену.

К слову, звездные супруги поженились в августе 1994 года. Уже через месяц пара обвенчалась. У влюбленных в 1997 году родилась дочь Диана, которая сейчас работает в команде отца-артиста.

Напомним, ранее Павел Зибров заявил, что откажется от своих легендарных усов и назвал причину. Он готов сбрить усы за большой донат.

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