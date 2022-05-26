Певец оправдался - говорит, что это не он, а его двойник.

Украинский народный артист Украины Павел Зибров попал в скандал - в сети опубликовали фото, где он якобы выступает на свадьбе. И это в то время, когда в Украине уже четвертый месяц идет полномасштабная война. У себя в Instagram-блоге певец заявил, что эта информация фейковая, и на тех фото, которые активно распространяют в социальных сетях, на самом деле не он, а его двойник.

"Друзья, получаю смс и ваши комментарии по поводу "свадьбы богачей во время войны". Во-первых, с 24 февраля жизнь уже никогда не будет такой как до. Все предварительно запланированные выступления и корпоративы отменились/перенесли на неопределенный срок. Во-вторых, перед тем как писать, посмотрите внимательно! На видео двойник Павла Зиброва. Неужели я на него так похож, что вы столько пишете мне? Да, бывают шоу двойников, они копируют образ и т.д. Но я вас очень прошу, проверьте информацию достоверно, перед тем как выливать грязь на артиста", - отметил исполнитель.

Зибров добавил, что с 24 февраля активно помогает украинской армии, а совесть не позволяет в такое тяжелое время развлекаться и давать концерты на частных мероприятиях.

Напомним, ранее 64-летний Павел Зибров признался, что не спит со своей супругой в одной комнате.

Вас также могут заинтересовать новости: