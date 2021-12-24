Певица также отметила, что опасается волны критики со стороны украинцев.

Украинская певица Тина Кароль призналась, что думала над концертами в России, однако ее останавливает возможная волна критики со стороны украинцев.

Об этом артистка рассказала в интервью "КП в Украине".

Кароль напомнила, что решение отказаться от гастролей в России приняла в еще в 2014 году и свою позицию не меняет, хотя, по ее словам, поступало множество предложений.

"Я за Украину, но в то же время я сама кормилица своей семьи, своего огромного коллектива. Когда я вижу, что к нам приезжают выступать с гастролями, а мы просто наблюдаем, тогда, получается, мы дураки? Я говорю сама себе: женщина, может, стань смелее?!", - говорит певица.

Читайте также"Продаю музыку, но не душу": Тина Кароль объяснила причину отказа от гастролей в РФКароль отметила, что не давала моральных оценок артистам, которые уезжали и приезжали с гастролями - по ее мнению, за этим должен наблюдать закон и политики.

"Но есть такая ячейка общества, как украинский шоу-бизнес. Шоу-бизнес - это красивый бизнес, это бизнес на шоу. И сегодня политическая повестка диктует, что патриотизм и бизнес никак не связаны", - считает артистка.

Певица отмечает - если она решиться поехать с туром в Россию, то тут же попадет под волну критики со стороны украинцев. Однако, по ее мнению, сейчас артистов практически "толкают" к гастролям в РФ.

"Конечно, я боюсь осуждения. Но не заслужила ли я уже, чтобы не летели осуждения в мою сторону - тоже вопрос. С другой стороны, нас толкают к этому. Если политика ничего не предлагает взамен, значит, формула "бизнес - это только бизнес" возможна?" - уточнила исполнительница.

Напомним, Тину Кароль номинировали на Национальную музыкальную премию YUNA-2022 лишь как "Лучшая исполнительница". Однако звезда не согласна с этим.

Певица убеждена, что ее альбомы "Красиво" и "Двойной рай" могли бы быть номинированы как "Лучший альбом года", клип на песню "Скандал" - "Лучший видеоклип", шоу "Красиво" и Atlas Weekend – "Лучшее концертное шоу", а альбом дуэтов "Молодая кровь" - "Лучший дуэт/коллаборация".

Позже генпродюсер и соучредитель YUNA Павел Шилько прокомментировал публичное возмущение Тины результатами премии. Он напомнил, что Кароль - шестикратная победительница YUNA, которая получила также самую престижную награду "За особые достижения в музыке" в этом году.

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